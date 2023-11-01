CD Projekt RED считают, что сиквелы Cyberpunk 2077 должны стать не просто продолжением истории, но и улучшенным вариантом оригинальной игры

Нарративный директор компании CD Projekt RED Игорь Саржинский заявил, что команда Cyberpunk 2077 стремится продолжить эволюцию серии в стиле знаменитой франшизы The Witcher. Он отметил, что первая и последняя часть франшизы значительно отличаются друг от друга, но это говорит о росте качества и масштабов проекта.

реклама

Саржинский подчеркнул, что создание Cyberpunk 2077 было сложным заданием для команды разработчиков, поскольку это был первый опыт работы в жанре киберпанка. В процессе создания игры разработчикам пришлось придумать множество новых игровых механик, деталей дизайна, музыки и других элементов. Некоторые из них сработали сразу, например, стиль игры, дизайн города, музыка и сценарные решения. Однако другие элементы требовали дополнительной работы, включая персонажей, оптимизацию и развитие персонажа.

Теперь команда разработчиков сосредоточит свои усилия на том, чтобы все эти элементы работали более тесно вместе, создавая захватывающий игровой опыт. Вполне вероятно, что плоды стараний авторов можно будет увидеть в сиквеле Cyberpunk 2077 под кодовым названием Orion.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сейчас проект находится на стадии концептуального планирования, а его разработка ведется командой из более чем 500 человек. Руководитель проекта — игровой директор Phantom Liberty. Важно отметить, что команда никогда не планировала выпускать DLC с сюжетом после финала основной игры.