Все хотят собрать ПК, так как техноблогеры всë больше говорят о снижении цен на видеокарты в Германии, а на них у нас и были "конские цены". Но все равно наценка присутствует. Но это не особо касается RX 6500 XT, карты от AMD, которая в Германии стоит 235 евро (рекомендованная цена 230). Поэтому я советую вам брать еë, если:

1.Вам нужно собрать ПК сейчас. Странный пункт, но вполне оправданный. Карта стоит немного дороже рекомендованной цены, мощнее 1650 (с некоторыми оговорками, о которых мы поговорим позже), рекомендованная цена 1650 149 долларов, стоит она почти в 2 раза дороже сейчас. Видеокарты будут дешеветь со временем, но если нужно сейчас, то это неплохая покупка.

2. У вас поддержка PCIe Express 4.0

Дело в том, что присутствуют также ограничения, которые возникают при работе на платформах с PCIe 3.0. Intel, к примеру, совсем недавно перешла на 4-е поколение шины PCIe, так что те, кто выбирает недорогое графическое решение, наверняка используют устаревшую или бюджетную платформу с PCIe 3.0. Из-за того, что на видеокарте разведены лишь 4 линии PCIe, переход на прошлое поколение приводит к резкому спаду производительности, который составляет более 10%. В этом случае даже 1650 оказывается мощнее, а стоит также.

Итог: вы можете брать данную видеокарту, если у вас PCie 4.0, то есть 12-ое поколение Intel и не хотите ждать, что я бы вам скорее посоветовал.