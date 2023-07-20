Некоторые называют выход фильма культурным событием этого года, сам фильм покажут в следующем году.

Хоть на реализацию проекта у режиссера и ушло более тридцати лет, сами съемки длились всего пять месяцев. И вот наконец-то картина завершена. В данный момент идет монтаж.

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При создании «Мегалополиса» было столько интересных моментов (например, скандалы, связанные с увольнением персонала), что именитый постановщик Майк Фиггис решил снять документальное кино о создании этого фильма. Фиггис провел с Копполой много часов как на съемках, так и при личных беседах.

Получился фильм о фильме. Кроме процесса съемок «Мегаполиса» в документальном фильме будет интервью со знаменитыми режиссерами Голливуда.

Один из интересных фактов: на постановку картины Форд Коппола потратил собственные средства в размере $120 миллионов!

По утверждению Фиггиса в картине «Мегалополис» есть и философия, и политическая сатира. А сам фильм перекликается с ранее созданными Копполой шедеврами - «Бегущим по волнам» и «Юлием цезарем».

Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке, который переименован в Новый Рим. Главное действующее лицо - архитектор-мечтатель, который очень хочет воссоздать город, разрушенный катастрофой. В «Мегалополиса» снялись А.Драйвер, Ф.Уитакер, Н.Эммануэль, Д.Шварцман, Д.Войт, Д.Эспозито, Д.Римар, Т.Шайр, Л.Фишберн, К.Хантер и Д.Хоффман. Фильм длится около двух часов.

Премьера ожидается в следующем году на Каннском кинофестивале.