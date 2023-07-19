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ТНТ пытается переснять самый рейтинговый турецкий сериал "Постучись в мою дверь"
Очень интересно, кто станет любимчиком женщин и займет главную роль в этом сериале.

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Вышедший на экраны в 2020 году турецкий сериал "Постучись в мою дверь" настолько сильно пришелся по душе зрителям многих стран, что в мае 2023 года каналом ТНТ были начаты съемки российской адаптации романтической сказки. Сыгравшие главные роли Ханде Эрчел и Керем Бюрсин после выхода проекта считаются топовыми актерами не только в Турции, но и за ее пределами.

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Высокие рейтинги проекту обеспечила реальная химия между артистами, которые расстались в начале 2022 года. Сейчас они задействованы в съемках новых летников и отказываются комментировать прошлые отношения. У Эрчел новая история с представителем одного из самых влиятельных кланов страны, Бюрсин утверждает, что не встретил пока новую любовь.

Подробности работы над российской версией сериала продюсеры предпочитают держать в секрете. Особенно большой интерес у поклонников вызвал выбор актеров на главные роли, поскольку образ Серкана Болата примеряли Константину Крюкову, Милошу Биковичу и Леонтию Кондрахину. В итоге потенциальным любимчиком огромной женской аудитории был выбран Никита Волков, раннее принимавший участие в работах "Пекарь и красавица", "Черновик" и "Кризис нежного возраста".

Тайной остается имя исполнительницы главной роли Эды, на которую претендовала Дина Санаева и Любовь Аксенова. Влад Соколовский в сети сам рассказал о своем участии в съемках, работая над образом лучшего друга главного героя. А Лео Кондрахин убеждал общественность в попадании в проект на общих основаниях. При этом тот факт, что его мать Тина Канделаки является сопродюсером оказался чистым совпадением.

Поклонники романтических комедий активно обсуждают в сети концепцию и, не веря в то, что римейк по популярности хотя бы немного приблизиться к оригиналу. Продюсеры обещают удивить критиков внесением изменений в оригинальный сценарий, общая к осени порадовать зрителей качественным продуктом.

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