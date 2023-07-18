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Несмотря на развитие систем геолокации и определения местонахождения кого-либо с точностью вплоть до географических координат, на сегодняшний день нет ни одной достойной системы похожего рода, которая использовалась бы в подводных условиях. Тем не менее, исследователям удалось сделать первые шаги в этом направлении – они создали проект, который анализирует поведение солнечных лучей под водой. Открывателями стали ученые Иллинойского Университета в США. Подробнее об исследовании можно узнать в научно-популярном журнале eLight.
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Во время исследования научная группа собрала около десяти миллионов изображений подводного пространства с помощью специальной камеры, оснащенной объективом, который специально предназначался для съемок подобного рода. Именно объектив проиллюстрировал поляризацию света в водах.
Изображения сняты таким образом, что наглядно показано состояние воды по критерию прозрачности, глубины и времени дня и года. Каждое изображение получило соответствующую пару текста, описывающую снимок. Исследователи составили базу данных, по которой впоследствии обучался искусственный интеллект. Именно ИИ определил взаимосвязь всех характеристик, отталкиваясь от сведений о поляризации света.
В конечном результате искусственный интеллект, суммировав все предоставленные данные, научился определять место съемки изображения. Тем не менее, у программы существует погрешность в диапазоне от 40 до 50 километров. Вполне вероятно, что этот показатель станет меньше при дальнейшем изучении и обработке технологии.