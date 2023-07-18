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Пермские ученые разработали геотермальную систему, позволяющую сэкономить на отоплении частного дома
Отечественная разработка для владельцев частных домов.

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Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) объявили об успешной разработке проекта отечественной дополненной системы геотермального отопления, которая может колоссально уменьшить расходы на содержание и обслуживание частных домов. Система может стать достойной альтернативой отоплению, работающему на основе газа.

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По словам ученых, их проект не наносит вреда окружающей среде и является экологически чистым изобретением, так как система черпает энергию из открытых безопасных источников. Непосредственно система делится на внешнюю и внутреннюю часть. Часть, располагающаяся вне здания – это трубы и теплоноситель. Трубы закладываются под землю участка на специально и индивидуально рассчитанную глубину от полуметра до трех. Теплоноситель примерно подстраивается под температуру земли и идет уже в само здание. В помещении располагается теплонасос, который способен увеличивать температуру до 60 градусов по Цельсию. В свою очередь, циркуляция отправляет тепло по внутренней части системы (трубы уже в помещении).

Любовь Хорошева, одна из главных лиц проекта, упоминает о том, что в России системы геотермального отопления принимаются не очень тепло и ассоциируются с недостаточной эффективностью. При этом, как отмечает Хорошева, проект пермских ученых предусматривает все детали и условия российских реалий, обеспечен специальными средствами, в том числе и антифризом, и позволяет тратить на 75% меньше ресурсов на отопление здания и обслуживание системы горячего водоснабжения.

По расчетам специалистов, установка стандартного газового обеспечения в среднем стоит более 300 тысяч рублей, при этом установка геотермальной системы дороже – около 700. Однако стоит учесть, что примерно за 9 лет использования такой альтернативы окупится и оправдает себя. При этом она нанесет меньше вреда экологии, так как в геотермальных процессах не проходит стадия сгорания; имеет большую степень безопасности, потому что в системе не предусмотрено использование опасных смесей и веществ; замедляет процесс глобального потепления.

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