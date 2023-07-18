Отечественная разработка для владельцев частных домов.

Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) объявили об успешной разработке проекта отечественной дополненной системы геотермального отопления, которая может колоссально уменьшить расходы на содержание и обслуживание частных домов. Система может стать достойной альтернативой отоплению, работающему на основе газа.

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По словам ученых, их проект не наносит вреда окружающей среде и является экологически чистым изобретением, так как система черпает энергию из открытых безопасных источников. Непосредственно система делится на внешнюю и внутреннюю часть. Часть, располагающаяся вне здания – это трубы и теплоноситель. Трубы закладываются под землю участка на специально и индивидуально рассчитанную глубину от полуметра до трех. Теплоноситель примерно подстраивается под температуру земли и идет уже в само здание. В помещении располагается теплонасос, который способен увеличивать температуру до 60 градусов по Цельсию. В свою очередь, циркуляция отправляет тепло по внутренней части системы (трубы уже в помещении).

Любовь Хорошева, одна из главных лиц проекта, упоминает о том, что в России системы геотермального отопления принимаются не очень тепло и ассоциируются с недостаточной эффективностью. При этом, как отмечает Хорошева, проект пермских ученых предусматривает все детали и условия российских реалий, обеспечен специальными средствами, в том числе и антифризом, и позволяет тратить на 75% меньше ресурсов на отопление здания и обслуживание системы горячего водоснабжения.

По расчетам специалистов, установка стандартного газового обеспечения в среднем стоит более 300 тысяч рублей, при этом установка геотермальной системы дороже – около 700. Однако стоит учесть, что примерно за 9 лет использования такой альтернативы окупится и оправдает себя. При этом она нанесет меньше вреда экологии, так как в геотермальных процессах не проходит стадия сгорания; имеет большую степень безопасности, потому что в системе не предусмотрено использование опасных смесей и веществ; замедляет процесс глобального потепления.

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