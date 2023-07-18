Пилот жив, никто не пострадал.

Самолет крайне сложная в управлении и обслуживании машина. Даже в условиях учебно-тренировочного полета может случиться внештатная ситуация, приводящая к катастрофе. Днем 17 июля 2023 года совершая учебный полет упал в море фронтовой штурмовик Су-25 «Грач». Случилось это неподалеку от Ейского побережья на глазах у местных жителей и гостей города, отдыхавших на пляже. Машина упала в море примерно в 200 – 300 метрах и никто из гражданских не пострадал.

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Точной информации о причинах падения боевой машины нету и только в некоторых источниках сообщают об отказе двигателя. Проблема состояла в том, что самолет шел на малой высоте и с низкой скоростью. Поэтому пилот только и успел, что отвести курс в сторону от линии прибоя и катапультировался.

По разным данным пилот был извлечен из моря, прибывшими на вертолете Ми-8 спасателями. Однако ситуация пока критическая, так как летчик не только получил механическую травму от удара о зеркало Азовского моря, но и наглотался воды. Дополнительная проблема возникла в результате спутывания строп парашюта. Летчика отправили в ближайшую подходящую больницу и, вроде как, на момент написания новости он был жив.

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Будем надеятся, что ситуация сложится благополучно. На место катастрофы уже выехали все необходимые специалисты и возможно вскоре мы узнаем подробную информацию о причинах падения Су-25. А пока скажем спасибо пилоту, который вовремя отвел свой самолет в сторону от городка Ейск.