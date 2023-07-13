По статистике, систему защиты Denuvo действительно обойти очень сложно.

В 2018 году анти-пиратская кампания Denuvo стала принадлежать Irdeto, чья репутация, мягко говоря, не вызывает у игроков положительных эмоций. Однако, Стив Хьюин – операционный директор и руководитель игрового направления в компании Irdeto, в своём интервью заявил, что их защита от несанкционированного доступа влияет положительно на всю игровую индустрию в целом.

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Стив считает, что сами игроки редко когда задумываются о пользе анти-пиратских проверок, а ведь на самом деле это защищает инвестиции самих же геймеров: создатели смогут потратить вложения на разработку следующей игры и уже не обращать внимания на одобрение крупных инвесторов, не заинтересованных в качестве игры.

В ответ на обвинения Denuvo о снижении производительности, кампания решила сделать ход конём: блоггерам и журналистам теперь будет предоставляться две версии игры – одна с защитой, другая без. Именно на собственном опыте геймеры смогут лично опробовать разницу между двумя версиями и сделать вывод о пользе или вреде Denuvo.

Статистика говорит, что из 127 игр, которые были выпущены с 2020 года, взломать систему защиты смогли лишь у половины. Кроме того, в среднем на одну игру у пиратов уходило почти по полугода. А ведь за это время игра дорабатывается самими разработчиками, получает патчи, обновления и дополнения. Вот и получается, что к моменту выхода «пиратки» лицензионные пользователи играют уже в новую версию, а то и вовсе проходят совершенно другую игру.

Стив Хьюинг уверен, что им не нужно разрабатывать новую версию анти-пиратской программы, ведь есть множество клиентов и издателей, готовых покупать игру за живые деньги и работать компания Irdeto будет именно для таких людей.

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Нужно постоянно развиваться и становиться лучше для тех, кто оценит это по достоинству – считает глава игрового направления.