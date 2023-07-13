Авторы не спешат с выпуском картины - зализывают раны после Флеша и Шазама.

Производство фильма «Аквамен и затерянное королевство» началось два года назад. Сейчас стало известно, что в июне прошли пересъемки некоторых сцен.

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В продолжении Джейсон Момоа возвращается к роли Артура Кэрри. Актер даже разработал часть сюжета. Перед картиной стоит сложная задача: соответствовать огромному кассовому успеху первого «Аквамена» (напомним, что это самый большой кассовый сбор DC — 1,148 миллиарда долларов).

«Аквамен и затерянное королевство» находится в центре внимания СМИ в том числе из-за скандала с Эмбер Херд.

Патрик Уилсон, сыгравший Орма/Хозяина океана в «Аквамене и затерянном королевстве», подтвердил в интервью The Hollywood Reporter, что картина DC только что подверглась повторным съемкам. Уилсон сказал: “Орм великолепен. Я недавно участвовал в пересъемках «Аквамена и затерянного королевства». Я провел со своим персонажем последнюю неделю”. Согласно THR, пересъемки сиквела «Аквамена» состоялись несколько недель назад.

Мировая премьера «Аквамена и затерянного королевства» назначена на 20 декабря 2023 после многочисленных корректировок даты выхода. Сиквел будет должен не только соответствовать звездным кассовым сборам оригинального фильма «Аквамен», но и исправить финансовое положение DC в 2023 году. Компания потеряла сотни миллионов долларов из-за провалов в кинотеатрах фильмов «Флэш» и «Шазам! Ярость богов».

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DC, видимо, решили пока не запускать рекламную кампанию «Аквамена и затерянное королевство» только из-за финансовых проблем и провала кассовых сборов предыдущих фильмов. Проще говоря, у студии в настоящее время не так много денег, чтобы тратить их на маркетинг фильма. Учитывая, как «Флэш» провалился, несмотря на мощную маркетинговую кампанию за несколько месяцев до его выпуска, маркетологам стоит выбрать другую стратегию для «Аквамена и Затерянного королевства».