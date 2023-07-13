Причем к нашим минометам подходят мины с запада.

Сегодня наша армия стала немножечко сильнее, чем вчера. Концерн «Ростех» заявляет, что по государственному заказу были произведены и отправлены в войска 120-мм минометы 2С12А «Сани», способные вести огонь на дистанции до 7 километров по навесной траектории. За создание минометов отвечает ЦНИИ «Буревестник», находящийся в составе УВЗ.

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Точное количество поставленный изделий не сообщается, но пресс-служба «Ростех» сообщила, что производство 2С12А увеличено в два раза и в этом году в зону СВО уйдет больше «Саней», чем в 2022. Эти минометы доказали свою эффективность в рамках проводимой операции, и русская армия нуждается в большем их количестве. Эффективность достигается за счет простоты в освоении, высокой мобильности и надежности этих минометов.

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«Сани» поставляются в полной комплектации, которая состоит непосредственно из самого миномета, колесного шасси для удобства и быстроты приведения 2С12А на позицию, и автомобильного транспорта в виде грузовика «Урал». Примерное время развертывания «Саней» в боевой положение составляет три минуты, а скорострельно – 15-ти выстрелов в минуту. Интересно, что есть возможность стрельбы минами западного образца, но аналогичного калибра. Это позволяет упростить снабжение войск за счет трофейных боеприпасов, которые могут быть захвачены в ходе боевых действий.