Казалось, что буквально в прошлом десятилетии американцы начали серийно выпускать свои истребители пятого поколения Ф-35, а уже начинают работать над новыми машинами. Сообщается, что ВВС США создали особую группу под названием CTF 1000, которая станет тренироваться и изучать истребители 6-го поколения в американских вооруженных силах. Хотя самого истребителя еще нет, но именно эта группа будет высказывать технические пожелания, которые будут уходить потенциальному создателю самолета.
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Издание Air & Cosmos сообщает, что только в следующем году американские военные выберут разработчика для своего истребителя нового поколения. Какие требования будут предъявлены машине остается секретом. Однако есть доступная информация, что все новые самолеты должны будут иметь плотное взаимодействие с беспилотниками, управляемыми искусственным интеллектом. Программа известна под названием «боевое облако» и ее частью являются БПЛА серии «Лонгвинг» от «Боинга». Также в эту программу входят почти 500 истребителей F-35.
Разумеется, такой большой проект требует невероятного количества денег на реализацию. Поэтому для финансирования будут свернуты другие программы. Например, полный отказ от оставшихся Ф-22. Также большая часть денег пойдет из бюджета под лозунгом борьбы против набирающего военную силу Китая и вызывающей серьезную озабоченность ситуацию на Украине. В любом случае все это планируется на 2030-е годы и все еще может серьезно измениться.
А между тем Россия вдвое нарастила выпуск истребителей СУ-34 и СУ-35.