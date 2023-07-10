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Первый заместитель генерального директора "Ростеха", Владимир Артяков, заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что российские предприятия значительно увеличили производство истребителей для выполнения специальных операций. Он отметил, что количество боевой авиации, выпускаемой для Министерства обороны, в некоторых категориях выросло вдвое. В числе эффективных истребителей, которые играют значительную роль на линии фронта, Артяков назвал Су-30, Су-34 и Су-35.
Кроме того, государственные предприятия, входящие в состав госкорпорации "Ростех", серийно производят гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" в необходимых объемах. Артяков подчеркнул, что, в отличие от прошлых лет, когда производство было сосредоточено на модернизации и исследованиях и разработках, "Кинжал" теперь выпускается в больших объемах. Министерство обороны получает этот комплекс в требуемом количестве.
Относительно заявлений украинских властей о якобы перехваченных ракетах "Кинжал", первый заместитель генерального директора "Ростеха" назвал такие утверждения пропагандой. Он подчеркнул, что перехватить данную ракету невозможно.