Только представьте, насколько большой рынок потеряли бренды, которые ушли из РФ.

Средства массовой информации сообщают, что рынок ноутбуков в Российской Федерации сильно упал за прошедший год – если в 2023 году за первые пять месяцев магазинам удалось реализовать лишь 1,26 миллиона гаджетов, то в 2022 году это число больше на 11%. Если смотреть на рублевые показатели, то ситуация остается не очень благоприятной – 70,8 миллиардов за отрезок текущего года и на 25% больше за тот же в прошлом.

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Эксперты отмечают, что больше всего падает рынок ноутбуков таких производителей, как Asus, Aсer, HP и Dell. Это связано с тем, что вышеперечисленные компании ввели санкции по отношению к Российской Федерации и не занимаются прямыми поставками до российских магазинов. Параллельный импорт либо слишком дорог и невыгоден, не только из-за подорожавшей логистики, но и из-за необходимости предоставлять гарантию самому продавцу в отличие от гарантии производителя при прямых поставках.

Заметим, что ушедшие бренды заменяются новыми и теми, кто до санкций занимал маленькую долю на витрине. Особенно это касается производителей из стран Юго-Восточной Азии. Доля китайских ноутбуков составляет 40%, что явно больше по сравнению с прошлым годом. 21% забрал Тайвань.

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Подобная ситуация происходит не только на рынке ноутбуков. Китайские производители заменяют ушедших в категориях смартфонов, компьютеров и запчастей к ним, бытовой техники и многих других.