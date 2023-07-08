Средства массовой информации сообщают, что рынок ноутбуков в Российской Федерации сильно упал за прошедший год – если в 2023 году за первые пять месяцев магазинам удалось реализовать лишь 1,26 миллиона гаджетов, то в 2022 году это число больше на 11%. Если смотреть на рублевые показатели, то ситуация остается не очень благоприятной – 70,8 миллиардов за отрезок текущего года и на 25% больше за тот же в прошлом.
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Эксперты отмечают, что больше всего падает рынок ноутбуков таких производителей, как Asus, Aсer, HP и Dell. Это связано с тем, что вышеперечисленные компании ввели санкции по отношению к Российской Федерации и не занимаются прямыми поставками до российских магазинов. Параллельный импорт либо слишком дорог и невыгоден, не только из-за подорожавшей логистики, но и из-за необходимости предоставлять гарантию самому продавцу в отличие от гарантии производителя при прямых поставках.
Заметим, что ушедшие бренды заменяются новыми и теми, кто до санкций занимал маленькую долю на витрине. Особенно это касается производителей из стран Юго-Восточной Азии. Доля китайских ноутбуков составляет 40%, что явно больше по сравнению с прошлым годом. 21% забрал Тайвань.
Подобная ситуация происходит не только на рынке ноутбуков. Китайские производители заменяют ушедших в категориях смартфонов, компьютеров и запчастей к ним, бытовой техники и многих других.