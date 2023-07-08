УАЗ-452, более известный как «Буханка», теперь обзаведется электрической версией внедорожника. «Электро-Буханка» уже перешла на этап испытаний. При их успешном прохождении предприниматели запустят производство опытного типа уже осенью, а в следующем году начнут и серийное производство «уазиков» на электрической тяге.
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Упоминается, что до конца года производители должны получить необходимые сертификаты и подтверждения, создать все условия для производства, закупить оборудование и уже осенью запустить опытный выпуск, который в планах составляет около десяти штук. В 2024 году производство должно дойти до сотни таких же «Электро-Буханок».
По словам инженеров, внедорожник на электротяге ничем не уступает своим старшим собратьям и обладает всеми необходимыми для машин подобного рода качествами. Согласно планам, «уазик» будет использоваться в туристической сфере, а особой востребованностью пользоваться в заповедниках и национальных парках, где важна экология. К началу следующего года ожидается завершение разработки кабриолета-«уазика», который так же будет применен в туристической области.
«Электро-Буханка» может развить скорость в 60 км/ч за 12 секунд. Ехать больше 80 км/ч она не сможет. Без дополнительного электропитания «уазик» держится около 180 км. Большая часть деталей и материалов для внедорожника – 80% - произведена на территории России.