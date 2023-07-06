Импортозамещение добралось и до наших поездов.

Инженеры предприятия «Уральские локомотивы» создали новую версию электропоезда «Ласточка», которая используется в России как во внутригородском и пригородном сообщении, так и в междугороднем. Модельный номер новой «Ласточки» - ЭС104-001. Поезд практически полностью создан из российских комплектующих, и лишь 10% материалов закуплены за границей.

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Электропоезд будет публично представлен на выставке «Иннопром», которая стартует 10 июля в городе Екатеринбург. На мероприятии специалисты продемонстрируют концепт российской электрички и расскажут об изменениях.Не путать с беспилотником "Ласточка", о котором мы писали ранее.

Электричке должны были присвоить название «Восток», которую разрабатывали немцы из Siemens. Но компания ушла из РФ. Публиковались фотографии поезда, который запомнился большой площадью окон, современным табло с информацией, комфортабельными сиденьями и полками для вещей. В поезде так же присутствуют дополнительные стойки, в которых будет размещаться крупный багаж, и мусорки.

«Уральские локомотивы» сообщают, что обновленные «Ласточки» сделаны таким образом, чтобы современный человек ни в чем не нуждался в дороге. В электричке будут присутствовать USB-порты для возможности зарядки устройств пассажиров, обновится система оповещения, появятся крепления для размещения велосипедов или самокатов. Отдельно будет выделен вагон-ресторан с приемлемыми ценами.

Внешний вид «Ласточки» так же выделяется среди других электричек и прошлых моделей электропоезда – она стала более вытянута, окна поезда более закруглены и выглядят крупнее предшественников. Фары расположены вертикально.

Новая «Ласточка» сможет вместить около 1400 пассажиров и развить скорость до 160 км/ч.

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