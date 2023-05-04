Новый столичные поезда можно будет заметить на маршрутной линии Московского центрального кольца, запущенного несколько лет назад, в 2016 году. Составы будут разрабатываться и вводиться в эксплуатацию на основе уже существующих больше десятка лет, и отлично себя показавших на внутригородских и пригородных маршрутах, пассажирских поездов «Ласточка», так же известных как ЭС1 / ЭС1П / ЭС2Г / ЭС2ГП. Благодаря появлению и введению системы беспилотного движения железнодорожных составов стоимость билета должна снизиться, считают профильные специалисты.
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Безопасность пользования МЦК вырастет, так как скорость реакции искусственного интеллекта и управляющей программы в несколько раз выше скорости реакции машиниста -<0,3 сек против 1,5 сек. Поезда должны ходить чаще, чем в настоящий момент. Другими словами, интервалы времени движения составов станут меньше. Глава Фонда развития цифровой экономики, Герман Клименко, недавно заявил в прямом радиоэфире о стремительном развитии ИИ, нейросетей и машинного обучения, сравнив их продвижение со снежной лавиной.