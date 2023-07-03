Опубликовано очередное научное исследование про ChatGPT.

Швейцарские ученые из Цюриха смогли доказать, что ChatGPT умеет распространять и создавать ложную информацию лучше, чем человек. Результаты исследования опубликованы в научно-популярном журнале Science Advances.

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В эксперименте приняло участие практически семьсот человек. Они должны были отличить правду ото лжи, при этом информация подавалась под видом постов в Twitter. Твиты были написаны на различные темы: экология и климат, вакцинирование, гомеопатия и рак, пандемия коронавируса, спор о плоскости Земли.

ChatGPT создавал тексты, которые были удобны для чтения, а вот реальный человек об этом не задумывался, когда писал твит. Однако и врать искусственный интеллект тоже умеет – что он и доказал, обманув большинство участников исследования – чаще всего добровольцы даже не могли определить, кто написал текст, человек или все-таки программа.

Искусственный интеллект может быть полезен в некоторых ситуациях, однако всегда стоит помнить, что существует большой риск того, что ChatGPT и другие программы будут использованы с намерением дезинформировать людей или создать тревожность и даже посеять панику. Особенно остро данный вопрос может встать во время чрезвычайной ситуации или чрезвычайного происшествия. Именно поэтому общественность предлагает власти создать законодательный комплекс по ответственному отношению к использованию искусственного интеллекта.

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