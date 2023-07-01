Еще одна установка, которая поможет сделать планету чище.

Сотрудники Кембриджского университета смогли создать улучшенную версию специального реактора, который может переработать углекислый газ и некоторые пластиковые отходы в более полезные и практичные химические вещества. В отличие от первой версии, где нужно было предоставить концентрированный и чистый газ, усовершенствованная версия может перерабатывать любые испарения и прочие выбросы, которые попадают в атмосферу. Вредные вещества проходят через щелочной фильтр, что приводит к отделению углекислого газа от других.

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Прибор взаимодействует с электронами, находящимися в пластике, а затем с их же помощью превращает углекислый газ в так называемый синтез-газ, который отличается удобством и простотой. Использованный пластик может синтезироваться в гликолевую кислоту (HOOCCH₂OH). Данную кислоту активно используют в производстве косметических продуктов. Естественно, на переработку требуется электроэнергия – реактор получает ее из солнечного света.

Пока что тяжело сказать, насколько эффективна данная установка и когда ее пустят в массовое производство – на сегодняшний день мы лишь наблюдаем за первыми шагами в этой области. В обозримом будущем возможно ее применение в качестве части очистных сооружений на предприятиях промышленности – тогда выбросы и вредные отходы производства станут источником для дальнейшей переработки газов.

Конечно, подобные изобретения положительно влияют на экологию, что не может не радовать.

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