Новая серия роутеров "Стриборг" является отечественной разработкой. Пока проект насчитывает две уникальные модели. Один из них является мини компьютером с процессором, оперативной памятью и жестким диском. Он позволяет подключать к нему монитор и использоваться в качестве домашнего ПК или ТВ-приставки. Второй обладает множеством слотов для сим-карт, где можно выбирать поставщика сотового интернета с определенным тарифом для конкретного случая.
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Генеральный директор ПАО «Интелтех» Михаил Винокур сообщил, что роутеры проектировались и разрабатывались в качестве альтернативе западной продукции (TP-Link, D-Link, Cisco), которая ушла из России после ввода санкций. Однако на деле единственным брендом, который окончательно покинул российский рынок, стал Cisco, закрыв свои представительства в России.
Маршрутизатор для работы с мобильным интернетом по умолчанию настроен на подключение к самой быстрой скорости интернета. Однако пользователь может изменить настройки по своему усмотрению. Роутер позволяет объединить несколько каналов связей в один.
Роутер, который заменит ПК обладает встроенным инфракрасным портом. Он служит для управления роутером в режиме ТВ-приставки.
Оба роутера обладают высокой модульностью. Устройство может быть собрано в отдельной конфигурации по предпочтению заказчика. Можно заказать отдельную сборку для одного роутера или закупить несколько отдельных устройств с разными сборками для индивидуальных нужд.