Хочешь тебе ТВ-приставка, хочешь - мини ПК.

Новая серия роутеров "Стриборг" является отечественной разработкой. Пока проект насчитывает две уникальные модели. Один из них является мини компьютером с процессором, оперативной памятью и жестким диском. Он позволяет подключать к нему монитор и использоваться в качестве домашнего ПК или ТВ-приставки. Второй обладает множеством слотов для сим-карт, где можно выбирать поставщика сотового интернета с определенным тарифом для конкретного случая.

реклама

Генеральный директор ПАО «Интелтех» Михаил Винокур сообщил, что роутеры проектировались и разрабатывались в качестве альтернативе западной продукции (TP-Link, D-Link, Cisco), которая ушла из России после ввода санкций. Однако на деле единственным брендом, который окончательно покинул российский рынок, стал Cisco, закрыв свои представительства в России.

Маршрутизатор для работы с мобильным интернетом по умолчанию настроен на подключение к самой быстрой скорости интернета. Однако пользователь может изменить настройки по своему усмотрению. Роутер позволяет объединить несколько каналов связей в один.

Роутер, который заменит ПК обладает встроенным инфракрасным портом. Он служит для управления роутером в режиме ТВ-приставки.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus На порядок упала цена Samsung S22 Ultra MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Оба роутера обладают высокой модульностью. Устройство может быть собрано в отдельной конфигурации по предпочтению заказчика. Можно заказать отдельную сборку для одного роутера или закупить несколько отдельных устройств с разными сборками для индивидуальных нужд.