Причем, проблема в самой игре, а не в консоли.

Некоторые владельцы PS5 сообщают, что их консоли просто выключились посреди битвы с боссом во время игры в Final Fantasy 16. Это то, что происходит прямо сейчас, когда игроки наконец-то получили возможность насладиться последним эксклюзивом для PS5 после того, как критики оценили его как материал GOTY. Хотя никто не жалуется на то, как хорошо выглядит Final Fantasy 16 или насколько комфортно в нее играть, некоторые консоли PS5, похоже, "не справляются с жарой", если можно так выразиться.

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Поклонники сообщают о тревожной тенденции перегрева PS5 во время игры, особенно во время эпических сражений с боссами. Однако сцена боев с боссом обладает такой же графической активностью, как и обычные сцены. В твитах игроков, а также в тредах на Reddit и ResetEra рассказывается о случаях перегрева PS5 и, в некоторых случаях, о выключении приставки во время самых активных сцен. Эта проблема не ограничивается финальной версией игры, о чем сообщалось на этапе демонстрации.

Проблема, по-видимому, характерна для самой игры Final Fantasy 16, но не железа консоли: пользователи отмечают, что на их консоли не было признаков пыли, которая является распространенной причиной перегрева. Многие предполагают, что виноват потенциальный недостаток дизайна PS5 первого поколения. Либо так, либо Final Fantasy 16 может однозначно вызывать проблему.

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Однако другие не совсем уверены в этом, полагая, что простая чистка вентиляторов консоли решила проблему перегрева. Многие полагают, что только оптимизация кода решит данную проблему. Инженеры, спроектировавшие консоль, уберегли ее от перегрева выводом сообщения на экран, которое рекомендует выключить приставку на некоторое время.