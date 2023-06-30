Осталось получить одобрение Росздравнадзора.

«Ростех», государственное предприятие, работающее в сфере технологий, заявил о создании АИВЛ-Д (аппарата искусственной вентиляции легких). Новый аппарат отличается компактностью и легкостью, что позволяет применять его в домашних условиях, на улице, во время кратковременной транспортировки пациента или в дневных стационарах.

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Аппарат весит около четырех килограммов. Его характеристики указывают на то, что прибор подойдет как для взрослых пациентов, так и для детей. В скором времени начнется процесс клинических испытаний, которые должны закончиться к следующему году. Аппарат также должен получить разрешение от Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

АИВЛ-Д надежно защищен от попадания излишней пыли и влаги. В нем имеется аккумулятор, который способен поддерживать работоспособность устройства на протяжении трех часов без использования зарядного устройства. Кроме того, аппарат оснащен датчиками температуры и пульсоксиметрии. Если какой-то из показателей не в норме, то прибор подает знак тревоги.

Разработчики аппарата – научные работники Уральского оптико-механического завода в сотрудничестве с профильными специалистами (в том числе и с медицинскими работниками), главами некоторых больниц и поликлиник и частными инвесторами.

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