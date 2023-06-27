Западные журналисты весьма однобоко освещали ситуацию в нашей стране и были весьма разочарованы действиями Киевского режима. В частности, The New York Times пишет, что они даже не попытались воспользоваться сложной ситуацией в тылу и не нанесли решительное поражение ВС РФ на линиях боевого соприкосновения. Мол это была идеальная ситуация для такого действия. Вот только, что-то пошло не так.
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Все тоже издание высказалось, что во время «Вагнеровского» марша на Москву, армия России продолжала выполнять поставленные задачи. Солдаты не пытались покинуть позиции, командование держало все в своих руках, а авиация и ракеты поражали тыловые объекты ВСУ.
Однако не стоит думать, что украинские военные не предпринимали попыток по преодолению линий обороны на Запорожском направлении и в Донбассе. В частности, возникла ситуация с Антоновским мостом, но нельзя сказать, что это прям великий успех и теперь там будет плацдарм для дальнейшего продвижения. В остальных частях ЛБС все остается по-старому, и ситуация критически не изменяется.
Если смотреть на западные издания более пристально, то там откровенно разочарованны сложившейся ситуацией. Очевидно, что им бы хотелось более трагичных последствий в России. Будем надеться, что они такого никогда не дождутся и в их голосах будет все больше и больше разочарования.