Вскоре проблема подводных беспилотных аппаратов резко снизиться, так как ТАСС сообщает о том, что новые малогабаритные торпеды УМТ разработаны для борьбы с такими беспилотниками. Информационное агентство ссылается на источник в корпорации «Тактическое ракетное вооружение», рассказавший о некоторых особенностях нового боевого средства.
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Проблема беспилотных подводных аппаратов стала стремительно прогрессировать с момента начала СВО. Хотя про такие устройства думали еще во времена академика Сахарова. Для того чтобы защитить наши военные корабли и мирные суда необходимо современное и универсальное средство. Поэтому корпорация ТРВ представила несколько фактов о новой разработке.
В частности, 220-мм универсальная торпеда УМГ будет использоваться как морской авиацией, так и другими беспилотниками. После сброса торпеды она движется в направлении цели, а затем начинает срабатывать умная начинка головной части и УМТ поражает вражеский аппарат. Для этого в ней есть почти 25 кг взрывчатки и запас хода в 7 км. Даже если цель начнет маневра уклонения – это не поможет.
При этом есть информация, что УМТ будет работать не только по подводным беспилотникам, но и по простым субмаринами и даже надводным объектам. Единственное нигде нет информации о сроках готовности новой торпеды. Но будем надеется, что вскоре наш ВМФ получит такое оружие, сделав русские моря более безопасными. Особенно в районе х Черного моря, где наблюдается большая активность таких аппаратов.