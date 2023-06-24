Несмотря на высказывания киевского режима о том, что контрнаступление так и не началось почти 15 дней ВСУ штурмуют наши позиции и их результаты вызывают множество вопросов на Западе. Тут и там раздаются высказывания о том, что такой результат армии вообще неприемлем, а кое-кто говорит, что это было предсказуемо. В любом из высказываний слышится разочарование и шелест потраченных миллионов, которые могли бы пойти на более нужные расходы. Немецкая пресса в этом сомне голосов также не выделяется.
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Вот, например один из материалов со страниц германского издания «Билд» за авторством некоего Джулиана Репке. Журналист утверждает, что распиаренный Украиной «контрнаступ» начинает пробуксовывать всеми своими колесами, гусеницами и на чем там еще катается ВСУ. По словам автора за 15 дней армия «незалежной» не продвинулась даже до основных позиций русских и рапортует об успешном захвате аж 8 населенных пунктов и целых 10 квадратных километрах освобожденной земли. При этом правда военные не говорят, что эту территорию нужно как-то удержать, а деревни не есть основная цель мероприятия.
Мы все прекрасно помним победные реляции Киева, которые вещали про «паническое» бегство русских по направлению своей границы. Вот только пока мы видим уничтоженные «Леопарды» и «Бредли», катающиеся по минным полям МРАП тысячи украинских «двухсотых». Поэтому неудивительно, что пресса западных держав начинает свою разноголосицу. Нельзя сказать, что они рады успехам наших военных. Каждое издание кому-то принадлежит и выполняет заказ своего владельца.