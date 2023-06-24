Турки не раз доказывали нам насколько они многовекторный народ, ищущий прибыль буквально повсюду, куда могут дотянуться. Так, несмотря на вроде как дружественные отношения с Россией, генеральный директор фирмы Baykar Халук Байрактар заявил, что завод по производству их беспилотников будет запущен на Украине и вообще они считают это направление весьма перспективным. Приблизительный срок запуска предприятия озвучивается в пределах 2025 года.
реклама
Сама сделка по размещению завода состоялась в конце 2022 года и сейчас на Украине уже готовят мощности для развертывания производства. В частности, там собираются производить беспилотники двух образцов: Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. Корпуса предприятия пока лишь пытаются обеспечить электроэнергией, а течении следующих двух лет туда привезут и смонтируют оборудования для сборки БПЛА. На заводе будут только собирать аппараты из привезенных из Турции узлов. Замкнутый цикл производства развернуть украинцы вряд ли смогут.
Что интересно, беспилотники «Байрактар», неплохо показавшие себя в недавнем конфликте на Нагорном Карабахе довольно слабо реализовались уже во время СВО. Русская ПВО достаточно быстро и эффективно борется с турецкими БПЛА и в последнее время про их успешное использование новостей не было. Поэтому странно зачем нужен такой завод. Тем более какова будет ситуация на Украине к моменту его запуска остается туманной.