Еще в начале году ходили слухи о релизе Final Fantasy 16, который намечен на 22 июня 2023 года. Как и предыдущие части серии Final Fantasy, новая позволит игрокам создавать собственного персонажа, используя большое разнообразие внешних параметров. Однако в игре нет возможности создать чернокожего персонажа.
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Создатель игры уже знал о том, что игра не получит ожидаемого количества продаж, из-за ограниченного расового разнообразия. События игры происходят в средневековой Европе, которая изолирована от остального мира. Однако сторонники разнообразия рас решили устроить бойкот Final Fantasy 16 отказом от покупки игры, посчитав, что создатель пошел по пути расовой дискриминации.
Среди активистов в бойкоте участвовали и те, кто просто негативно оценил ограниченный конструктор персонажа. Активисты сравнили конструктор Final Fantasy 16 с конструкторами Forspoken и Starfield, которые обладали широким спектром настроек персонажа. При этом, в Forspoken главной героиней была темнокожая девушка.
Попытки разработчиков донести до активистов теорию, объясняющую отсутствие темнокожих персонажей не принесли понимания не только от темнокожих, но и белых активистов. В итоге аудитория разделилась на два лагеря. Однако положительную оценку игра получила от большинства игроков - 72,8%. Из 1200 опрошенных игроков, 24% не выразили какого-либо недовольства игрой и заявили, что и раньше не собирались покупать игру. За бойкот Final Fantasy 16 выступило всего 2.9% от всех опрошенных.