Продюсер Square Enix ответил на слухи о скором выходе игры на ПК

Final Fantasy XVI была названа эксклюзивом для PlayStation 5, и ни о какой другой версии игры не было объявлено официально - даже о релизе на ПК. Тем не менее, некоторые маркетинговые материалы говорят о том, что игра может быть эксклюзивной на PlayStation в течение 6 месяцев, а затем выйдет на ПК. Продюсер игры теперь опроверг эту информацию... в некоторой степени.

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В рамках турнира по маджонгу, посвященного празднованию Нового года, продюсер Final Fantasy XVI Наоки Йошида [Yoshi-P] кратко ответил на слухи, утверждающие, что FFXVI для ПК выйдет вскоре после версии для PS5, сказав (перевод Genki_JPN):

"Никто не сказал ни слова о выпуске PC-версии. Почему это похоже на то, что PC-версия выйдет на 6 месяцев позже? Не беспокойтесь об этом, купите PS5! (смеется) Извините, я перегнул палку. Мы сделали все возможное, так что, пожалуйста, ждите с нетерпением".

Судя по формулировке сообщения, Йоши-Пи старается не опровергать утверждения (тем более что они, скорее всего, хотя бы отчасти правдивы), но он, конечно, предпочитает сосредоточиться на официальной платформе, для которой была анонсирована игра.

Как и предыдущие игры серии Final Fantasy, FFXVI, скорее всего, выйдет на ПК в какой-то момент в будущем - как и FFVII Remake - и поэтому, хотя, возможно, разочаровывает отсутствие мультиплатформенного релиза в первый же день, пользователи ПК могут утешиться этим фактом.

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