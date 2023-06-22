Франция и Италия выполнили обещание и доставили ЗРК в качестве помощи Украине.

В рамках прошедшей в Париже европейской конференции по противовоздушной защите, президент Франции Макрон объявил, что Украина получила обещанный зенитно-ракетный комплекс SAMP-T и уже поставила его защищать воздух около Киева. Комплекс входит в состав очередного пакета «гуманитарной» помощи киевскому режиму. На этот раз к поставкам приложили свою руку французы и итальянцы, так как SAMP-T их совместная разработка. Ранее сообщалось, что подобные комплексы ждали уже в апреле месяце.

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Президент Макрон радостно заявил с трибуны, что комплекс уже развернули и он выполняет свои первостепенные функции по защите воздушного пространства украинской столицы от «подарков» с нашей стороны. При этом Эмануэль заявил, что франция поставила пусковые установки, а Италия обеспечила их РЛС. В отличии от Германии, которая передала Украине весь комплекс сама. Проблема только в том, что по некоторым данных выходит, что SAMP-T поставили аж в середине мая. Поэтому реляции Макрона о том, что небо стало полностью прикрыто весьма оптимистично.

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Напомним, что пару недель назад немецкий IRIS-T лишился своей РЛС и оголил серьезный участок линии боевого соприкосновения. Украинцы попытались подтащить его поближе к этой самой линии за что получили прилет «Ланцета». Немецкий комплекс можно назвать уникальным, так как заменить его РЛС почти невозможно. Их банально больше не производят. С SAMP-T проще, их выпустили в большем объеме. А с учетом того, как в Киеве теряют ЗРК, то будем ожидать новостей уже про данные комплексы.