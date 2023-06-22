Не понятно, как Киев планирует возвращать все долги.

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MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Коллективный Запад продолжает накачивать киевский режим потоком денег, что бы тот мог продолжать свое существование и действия на линии боевого соприкосновения. Как стало известно из издания «Блумберг» Евросоюз планирует влить еще около 50 миллиардов евро для поддержания страны.

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Если верить все той же информации из «Блумберг», то выделенные миллиарды направят на погашение долгов в сфере социальной помощи, восстановления критической инфраструктуры и, скорее всего, на военные нужды. Что интересно, в этот раз ЕС не собирается брать для выделенной помощи кредит, а банально направить финансы из своего бюджета. Проще говоря, деньги честных европейских налогоплательщиков вместо вклада в развитие стран Евросоюза будут тратиться на Украину. Как это отразится на экономике стран и уровне жизни простых граждан – остается только гадать.

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Напомним, что последние годы Украина находится почти полностью на финансовом обеспечении стран Запада. По некоторым данным почти 80% бюджета – это иностранные гранты, кредиты и пожертвования. Как они будут отдавать долги непонятно, но возможно об этом мы узнаем после завершения СВО. А пока украинское правительство заявило о том, что в течении 2023 года получило почти 19 миллиардов евро в виде иностранных вливаний.