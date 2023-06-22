Коллективный Запад продолжает накачивать киевский режим потоком денег, что бы тот мог продолжать свое существование и действия на линии боевого соприкосновения. Как стало известно из издания «Блумберг» Евросоюз планирует влить еще около 50 миллиардов евро для поддержания страны.
реклама
Если верить все той же информации из «Блумберг», то выделенные миллиарды направят на погашение долгов в сфере социальной помощи, восстановления критической инфраструктуры и, скорее всего, на военные нужды. Что интересно, в этот раз ЕС не собирается брать для выделенной помощи кредит, а банально направить финансы из своего бюджета. Проще говоря, деньги честных европейских налогоплательщиков вместо вклада в развитие стран Евросоюза будут тратиться на Украину. Как это отразится на экономике стран и уровне жизни простых граждан – остается только гадать.
Напомним, что последние годы Украина находится почти полностью на финансовом обеспечении стран Запада. По некоторым данным почти 80% бюджета – это иностранные гранты, кредиты и пожертвования. Как они будут отдавать долги непонятно, но возможно об этом мы узнаем после завершения СВО. А пока украинское правительство заявило о том, что в течении 2023 года получило почти 19 миллиардов евро в виде иностранных вливаний.