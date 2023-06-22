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Немцы защитят украинские вертолеты новыми комплексами AMPS
Эта защита способна нейтрализовать ракетную угрозу.
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Западные страны не оставляют попыток усилить украинских военных и предоставят сразу 16 экземпляров особого комплекса для вертолетов. Устройства будут помогать лучше отслеживать пуски русских зенитных ракет и предупреждать пилотов вертолетов об обнаруженной угрозе. Поставкой систем займется немецкая компания Hensoldt, которая правда не займется их монтажом.

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Система AMPS будет полностью интегрирована с бортовой электроникой украинских вертолетов и сразу 16 машин станут немного безопаснее. Хотя если судить по заявлениям производителей и военных, комплекс полностью нейтрализует наших зенитчиков. В целом, система позволяет отделять ложные цели от несущих угрозу, самостоятельно проводит выброс тепловых ловушек и намного раньше замечает пуски ракет. Проблема только состоит в том, что вертолетов у ВСУ намного больше и эти машины останутся беззащитными. 16 вертолетов ни на что не повлияют и только увеличат долги Украины перед западными инвесторами.

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Что интересно сумма контракта не публикуется, но сотрудники компании намекают на миллионы евро и восьмизначные суммы. При этом установкой комплексов на вертолеты займется не сама фирма, а чешские подрядчики. Видимо немцы не умеют работать со старой советской техникой или не хотят с этим заморачиваться. Будет интересно посмотреть, насколько комплекс эффективен в реальном противостоянии с российскими ракетами и покажет ли он хоть какой-то результат.

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#украина #германия #немцы #amps
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