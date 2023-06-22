Эта защита способна нейтрализовать ракетную угрозу.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Западные страны не оставляют попыток усилить украинских военных и предоставят сразу 16 экземпляров особого комплекса для вертолетов. Устройства будут помогать лучше отслеживать пуски русских зенитных ракет и предупреждать пилотов вертолетов об обнаруженной угрозе. Поставкой систем займется немецкая компания Hensoldt, которая правда не займется их монтажом.

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Система AMPS будет полностью интегрирована с бортовой электроникой украинских вертолетов и сразу 16 машин станут немного безопаснее. Хотя если судить по заявлениям производителей и военных, комплекс полностью нейтрализует наших зенитчиков. В целом, система позволяет отделять ложные цели от несущих угрозу, самостоятельно проводит выброс тепловых ловушек и намного раньше замечает пуски ракет. Проблема только состоит в том, что вертолетов у ВСУ намного больше и эти машины останутся беззащитными. 16 вертолетов ни на что не повлияют и только увеличат долги Украины перед западными инвесторами.

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Что интересно сумма контракта не публикуется, но сотрудники компании намекают на миллионы евро и восьмизначные суммы. При этом установкой комплексов на вертолеты займется не сама фирма, а чешские подрядчики. Видимо немцы не умеют работать со старой советской техникой или не хотят с этим заморачиваться. Будет интересно посмотреть, насколько комплекс эффективен в реальном противостоянии с российскими ракетами и покажет ли он хоть какой-то результат.