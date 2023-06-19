Гусары, молчать - это не про Украину

Телеканал ТНТ, киностудия «Good Story» Media сообщили о старте съемок кинокомедии «Соседка». Главную роль в этой премьере играют: Егор Корешков (персонаж из сериала «Химеры»), Ю. Хлынина, А. Чадов, Д. Пицик (героиня фильма «Дылды»), Д. Лысенков (из киноленты «Вампиры средней полосы»).

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Один из главных персонажей прямо помешался на порядке. Ему 35 лет. Зовут этого персонажа Федор Садовский (Корешков). Ему удалось превратить собственный ценный замысел в источник получения дохода — Федор открыл свою клининговую компанию, и она приносит ему прибыль. Тем не менее, даже успехи в ведении предпринимательской деятельности не в силах помочь этому персонажу выйти из тени прошлого собственного папы, бывшего космонавта.

В честь отца Федора Садовского на одном из зданий, расположенных в центре Москвы установили памятную таблицу. Садовский каждый день своей жизни проживает, придерживаясь четкой схемы: в субботу — выделяет время для проведения его с собственной матерью (Анастасией Светловой), в среду — со своим приятелем Борисом (Лысенковым).

Казалось бы, никому не удастся нарушить строгий режим, который сформировал для себя главный персонаж. Однажды в квартиру по соседству переселяется беспардонная провинциалка Алена Хлынина. Несмотря на то, что с виду Хлынина и Садовский очень разные, после знакомства с ней у предпринимателя сильно меняется жизнь. Но ситуация усугубляется, потому что Алену начинает преследовать ее бывший супруг Сергей (Чадов), так как хочет вернуть ее, чего бы ему это не стоило.

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Режиссером телесериала «Соседка» является Байбулат Батуллин, самый популярный в телешоу «Большая игра». Сценаристом считается Светлана Штеба, которая раньше писала сценарий на романтическую комедию «Поехавшая», а также на кинокомедию «Чего хочет Слава?». Комедийный фильм «Соседка» состоит из двенадцати серий. Покажут его на канале ТНТ в следующем году.