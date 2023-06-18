В течение многих лет ходили слухи о новой научно-фантастической ролевой игре Bethesda Starfield, и фанаты с нетерпением ждали ее выхода. Наконец, во время E3 2021 Bethesda продемонстрировала расширенную демонстрацию игрового процесса, которая дала игрокам возможность заглянуть в игровой мир и персонажей.
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Одним из самых интересных аспектов геймплея стала штаб-квартира местной группы по исследованию космоса Constellation. Constellation чествует пионеров и их достижения, а их штаб-квартира полна портретов и памятных вещей выдающихся личностей в истории космических полетов человека.
Во время демонстрации геймплея камера обрисовала штаб практически со всех сторон, а фанаты заметили, что отсутствуют портреты Юрия Гагарина и Валентины Терешковой, первых мужчины и женщины в космосе. В прошлогоднем трейлере были показаны оба портрета, и неясно, были ли картины перемещены или вообще удалены.
Модель корабля «Восток», которая также присутствовала в предыдущем трейлере, осталась в штабе, но отсутствие портретов этих значимых фигур вызвало некоторое беспокойство у фанатов.
Изменения могут быть связаны с удалением русского языка из игры.