Даже после пяти лет, прошедших после своего выхода, игра Red Dead Redemption 2 продолжает оставаться очень популярной. Естественно, с тех пор поклонники хотят, чтобы ее сюжет каким-нибудь образом продолжился, например, с помощью DLC или спин-оффа.
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Хотя выпущенное недавно мультиплеерное обновление под названием Red Dead Online и считается официальным дополнением, игроки, предпочитающие классическую версию RDR 2, не получили нужного удовлетворения.
Дело дошло до того, что в адрес Rockstar Games стали поступать многочисленные петиции за создание однопользовательского дополнения к игре. Только вот учитывая, что все внимание и усилия этого издателя сейчас сосредоточены на очередной, уже шестой по счету, части своей сверхприбыльной франшизы Grand Theft Auto, разработка ремейк и, тем более, полноценное сюжетное продолжение RDR 2 в ближайшее время маловероятна. В итоге опытные разработчики, являющиеся фанатами игры, сами начали создавать собственные игровые фанфики, такие как мистический Undead Nightmare.
Еще одной интересной идеей в этом направлении стала предложенная на днях пользователем Reddit под ником @macmoosie концепция дополнения под названием «Red Dead Revenge: Приключения Сэди Адлер». Он даже поделился макетом возможной обложки для PS4.
Здесь следует упомянуть, что эта храбрая и бескомпромиссная женщина была одной из трех главных героинь в RDR 2. Она присоединилась к банде Артура Моргана после того, как была спасена им во время выполнения одной из глав игры.
Не так уж много известно о том, где Сэди Адлер оказалась после завершения основных событий, поэтому подробное развитие сюжетной линии, связанной с ее дальнейшими приключениями, стало бы отличной основой для новых миссий в безграничном мире Red Dead Redemption и могло бы заинтересовать фанатов, желающих вновь окунуться в атмосферу игры.
Ранее мы упоминали о том что возможен выход Red Dead Redemption 3.