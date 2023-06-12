Не смотря на то что эта локация всегда была в топе у игроков.

Sonic Team и Sega заявили о подготовке к выпуску Sonic Superstars. Новая версия игры будет перерождением классической, вышедшей в 2004 году. Однако Superstars ждут не только графические обновления - зона Green Hill в новою версию не входит.

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С 1991 года, зона Green Hill стала визитной карточкой серии игр о Сонике. Локация перерождалась в таких версиях Соника, как: Sonic Generations 2011 года, Sonic Forces и Sonic Mania в 2017 году, а также Sonic Origins и Sonic Frontiers 2022 года (а к ней выходили даже DLC в марте в 2023) .

При этом, руководители проекта не боятся негативной реакции фанатов серии, а ожидают, что игра получит большинство положительных откликов.

Продюсер серии о Сонике Такаси Иидзука упомянул, что перерождение классики не будет связано с копированием и улучшением из нее всех объектов и локаций. Разработчики планирует создать нечто новое и в игре будет множество уникальных локаций, без зеленых холмов и химического завода.

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Геймплей и физика игры перенесется из классики. Игроки смогут выполнять привычные для Соника движения. Игра не будет насыщена длительными видеороликами и текстовыми диалогами. Сюжет будет формироваться во время игрового процесса, когда персонажи будут взаимодействовать друг с другом, создавая те или иные сюжетные ситуации. В целом, игра станет не полным перерождением классики, но ее изменением. Игра должна выйти этой осенью на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series.