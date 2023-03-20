"Зрелища, звуки и скорость" - будут доступны уже 23 числа

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Sega разослала игрокам письма, в которых сообщила, что DLC, получившее название "Sights, Sounds and Speed Update", выйдет 23 марта.

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В письме нет никаких подробностей о DLC, хотя ранее Sega опубликовала дорожную карту контента на 2023 год, и ее планы относительно DLC 1, похоже, соответствуют названию первого обновления.

В дорожной карте говорилось, что первое обновление будет включать в себя фоторежим, музыкальный автомат и новые режимы соревнований. Это соответствует названию "Зрелища, звуки и скорость".

«Первое из трех бесплатных обновлений контента для Sonic Frontiers выйдет 23 марта», — говорится в электронном письме, добавляя: «С новыми функциями и режимами пришло время испытать достопримечательности, звуки и скорость на островах Звездопада».

Дорожная карта контента предполагает, что второе бесплатное обновление DLC будет включать в себя что-то под названием «День рождения Соника», а также режим Open Zone Challenge и новых персонажей Коко.

Третье и последнее бесплатное DLC будет включать новых игровых персонажей и новый сюжетный контент.

В прошлом месяце Sega заявила во время вопросов и ответов инвесторам, что, несмотря на то, что оценка Sonic Frontiers на Metacritic оказалась ниже, чем она рассчитывала, игра продается лучше, чем она ожидала.

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Когда одного из руководителей компании попросили оценить качество Sonic Frontiers на основе реакции критиков и игроков, он ответил следующее: "Хотя это правда, что Metascore оказался немного ниже, чем ожидалось, мы считаем, что нам удалось выпустить игру, которая была хорошо принята многими людьми по всему миру, благодаря чрезвычайно высоким оценкам пользователей".