Искусственный интеллект теперь и в самокатах.

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Segway-Ninebot объединяется со стартапами Drover AI и Luna Systems для внедрения в самокаты модулей искусственного интеллекта. Самокаты будут оснащены электронным зрением и набором функций, которые будут помогать владельцам в управлении и подбирать оптимальные пути следования к конечной точке. При этом, ИИ наделит транспортное средство способностью обнаруживать и избегать препятствия, а также корректировать владельца при неправильной езде. Поставщики самокатов, сдающие транспорт в аренду, смогут отслеживать местоположение своего имущества по геолокации.

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Стоит отметить, что в 2022 году Segway выпустила электросамокат S90L с поддержкой искусственного интеллекта. Он рассматривался как вертикально интегрированное решение для усовершенствованных систем помощи водителям скутеров (ARAS). Компания решила создать бортовое управление самокатом и приложение, позволяющее отслеживать транспорт владельцем. Количество проданных самокатов S90L с ИИ составило 20000 единиц. Расширение партнерства позволит увеличить возможности искусственного интеллекта.

Для разработки компьютерного зрения партнерам компании придется собрать огромное количество данных. Компьютерное зрение в короткий срок должно выучить архитектуру города. Чтобы создавать карты городов для конкретных модулей ИИ, потребуется собирать данные для каждого города.

Разработка сложных модулей займет не менее года. Самой масштабной работой станет сбор архитектурных данных, где будут учитываться все мелочи для обхода препятствий автопилотируемой системой.

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Это значит, что первые экземпляры самокатов появятся лишь в течении нескольких лет.