С рынка не ушел, но поставки сократил.

Тайваньский производитель электроники Acer объявил в 2022 году о приостановке деятельности в России в рамках соблюдения международных санкций. Однако СМИ выяснили, что поставки электронной продукции в Россию не останавливались, не смотря на приостановку работы производителя в стране. Однако объем поставок будет снижен в сравнении с объемами экспорта до 2021 года.

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В 2021 году, объем поставленных заказов был произведен на сумму $244,3 млн. В период с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года, объем поставок был произведен лишь на треть суммы 2021 года и составил всего $70,4 млн. Количество партий на 2021 год составило 3735, когда на 2022 пришлось всего 744.

Посредником в поставках продукции была дочерняя компания Acer Sales International SA, расположенная в Швейцарии и полностью принадлежащая Acer. Кроме дочерней компании, в поставках также принимали участие и другие службы, выступающие агентами филиала. Представители компании сделали заявление для СМИ о том, что не поставляли полные комплекты ПК и ноутбуков, ограничившись лишь некоторыми комплектующими и аксессуарами. На вопрос почему компания полностью не запретит экспорт продукции в Россию, представители Acer не дали ответа. Это не позволило работникам СМИ выявить лазейки обхода санкций.

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В 2021 году на долю российского рынка по продажам всей техники Acer пришлось 18,5%. Представители Acer в России пояснили журналистам, что филиалы, находящиеся в стране продолжают соблюдать санкции.