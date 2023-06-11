Теперь при подключении к интернету каждый пользователь обязан будет подтвердить свои паспортные данные.

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Власти Китая намерены ввести ряд ограничений на свободное использование Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop и других беспроводных сетевых технологии малого радиуса действия. Законопроект уже опубликован управлением по кибербезопасности Китая. Целью ограничений является запрет на публикацию и рассылку незаконного контента. Ограничения распространяются как на поставщиков телекоммуникационных услуг, так и пользователей беспроводных сетей.

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В рамках законопроекта, интернет провайдеры обязаны внедрить в свои сети системы анализа трафика, чтобы предотвратить рассылку незаконных данных. Пользователи беспроводных сетей не смогут свободно и автоматически подключаться к источникам сетевого трафика. Владельцы компьютеров и мобильных устройств будут обязаны предоставить свои персональные данные операторам сети при каждом новом подключении.

Ранее управление кибербезопасностью Китая уже делало неофициальные попытки ограничений для рассылки чувствительного для властей страны контента через свободные Wi-Fi сети. Однако эти попытки не увенчались успехом. Данная мера вынудила властей к таким шагам после фиксации всплеска массового распространения запретного контента.

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Власти страны считают введенные ограничения эффективным методом фильтрации сетевого трафика. В случае получения незаконной информации провайдерам и пользователям, а также фиксации ее распространения, рекомендуется обращаться в профильные органы для принятия ими необходимых мер.