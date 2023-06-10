Bandai Co. показала возрождение портативной электронной игры, популярной в 90-х годах. Тамагочи теперь идет в ногу с современными технологиями. Устройство оборудовано цветным экраном и Wi-Fi. Компания представила серию игр Tamagochi Uni с расширенными возможностями, где игроку требуется следить за жизнью электронного питомца.
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Новая версия является усовершенствованием традиционной. Как и ранее, игроку предстоит заботиться о персонаже, начиная выращивание из яйца и до конца его жизненного цикла. Дизайн консоли остался прежним, с минималистичным интерфейсом в три кнопки. На консоли присутствует крепеж для одевания устройства на ручной браслет, который также идет в комплекте. Устройство обладает аккумуляторной батареей, а комплект дополняется шнуром USB-C.
Встроенный Wi-Fi обеспечит игрокам корпоративную игру. Речь идет о виртуальном пространстве Tamaverse - онлайн-сервис, расширяющий возможности взаимодействия игрока с питомцем и позволяющий взаимодействовать с другими игроками. Tamaverse позволяет играть в мини-игры онлайн, а также собирать специальные предметы. Однако здесь исключено прямое взаимодействие игроков по чату - только через родительский контроль, позволяющий женить питомцев и добавлять в друзья.
Выставка Тамагочи прошла 8 июня 2023 года в Токио. Здесь было представлено несколько десятков тысяч различных Тамагочи от 150 производителей всего мира. Первыми свои разработки представили японские компании, которые и стали инициаторами масштабной выставки.