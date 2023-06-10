Это были баллистические и крылатые ракеты, включая "Искандер".

В ночь с 9 на 10 июня силами ОТРК и беспилотников РФ, был нанесен мощный удар по военному аэродрому, который использовался ВСУ. Военный инфраструктурный объект «Миргород» располагается в Полтавской области и на протяжении всей СВО используется по прямому назначению. Точной информации о повреждениях, потерях и уничтоженной технике нет. В этом вопросе придется полагаться на официальное заявление Лунина, представителя Киевской хунты в области.

реклама

По словам этого человека выходит, что ночью был нанесен ракетный удар. После чего по некоторым целям отработали русские беспилотники. В результате чего в «Миргороде» начался пожар, который удалось локализовать, но он все еще продолжается. Со слов Лунина, а к ним нужно относиться с большой осторожностью, «двухсотых» и «трехсотых» нет и вообще создается впечатление, что там все хорошо и горит случайна бочка с керосином, которую забыли убрать. Будем ждать официальных заявлений со стороны Министерства обороны РФ и их комментариев по этому поводу.

Однако несмотря на то, что Лунин отрицает серьезные повреждения. Аэродром прикрывали развернутые системы ПВО. Установки отработали по прямому назначению, после чего так или иначе пострадало несколько частных домов в окрестностях «Миргорода». Вместе с тем, кроме аэродрома в Полтавской области, был нанесен удар по военным объектам в Одессе. И как закономерный итог Киев снова кричит про то, что наши бьют по мирным домам. Видимо там также отработала местная ПВО, а подбитая ракета не разбирает куда ей падать. Такое случается не в первый раз и даже Арестович признавал, что ракеты могут падать на дома.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator -30% на стиралку Бош 4 серии 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Ранее Путин заявил, что все попытки ВСУ перейти в контрнаступление провалились.