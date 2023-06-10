"Можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется", - заявил российский президент.

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Владимир Путин выступил с заявлением о полном провале попыток контрнаступления Вооружёнными Силами Украины. По словам президента, противнику не удалось достичь поставленных задач ни на одном из направлений фронта.

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Стоит напомнить, что в течении нескольких дней ВСУ пытались провести наступление на Запорожском направлении, в сторону Артёмовска и на Южно-Донецкой части фронта. Исходя из отчёта Министерства Обороны России во время попыток наступления противник потерял около двух тысяч солдат и не менее сотни единиц военной техники.

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Несмотря на это, Владимир Путин так же отметил, что ВСУ благодаря поддержке НАТО и различной военной помощи из западных стран всё ещё имеют наступательный потенциал. Президент в своём обращении так же отметил заслуги российских военных, которые героически сражаются в зоне СВО.