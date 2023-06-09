Трейлер выглядит очень впечатляющим.

Выход игры Mortal Kombat 1 (Mortal Kombat 12) запланирован на 19 сентября 2023 года. На мероприятии Summer Game Fest компанией было представлено первое видео геймплея Mortal Kombat 1, разработкой которой занимается компания NetherRealm Studios. Графика поразила игроков своей детализацией и физикой, где было видно даже мельчайшие частицы крови.

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В ролике показали матчи между разными персонажами, некоторые особенности игры, а также сюжетные заставки. Сюжет является продолжением Mortal kombat 11, где защитником Земли выступает не Рейден, а Бог огня - Лю Кан. Будет проводится очередной турнир смертельной битвы между добром и злом. Чтобы спасти человечество Лю Кан набирает команду сильнейших бойцов: Кунг Лао, Кенши, Джонни Кейдж, Соню Блейд, Джакса и других.

В игре появятся дополнительные камео-персонажи, которые будут сопровождать основного игрока и поддерживать его множеством комбо-ударов. В трейлере были представлены старые и новые персонажи, которые примут участие в сюжетной линии и будут открыты для одиночных и корпоративных сражений. Саб-Зиро, Страйкер, Скорпион, Милена, Китана, Молодой Рейден, Горо, Кано и другие бойцы - все они будут включены в список доступных персонажей для выбора и станут участниками продолжения сюжетной линии.

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Новая часть известного файтинга получит новые игровые возможности, а также поразительные графические и звуковые проработки. Игра будет доступна на ПК, а также консолях Playstation 5 и XBox Serie S|X.