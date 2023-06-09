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15 попугаев общались между собой по видеосвязи в эксперименте ученых Шотландского Университета
Они оказались большими любителями видеоконференций.
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Попугаи — это умные и очень обучаемые птицы. Они способны запоминать до 100 фраз и слов, выполнять различные команды и даже имитировать звуки. Для обучения попугаев необходимо использовать различные методы, такие как карточки с картинками и словами, голосовые команды, жесты и подражание. Кроме того, попугаи обладают способностью к подражанию, что позволяет им учиться новым вещам. В целом, попугаи — это замечательные питомцы, которые станут отличным компаньоном для любого человека.

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Научные сотрудники шотландского Университета Глазго (University of Glasgow) решили воспользоваться обучаемостью попугаев и провели исследование, направленное на изучение отношения попугаев к использованию видеосвязи. Во многом это связано с тем, что попугаи – социальные животные, и без общения со своими собратьями им не обойтись. 

Пятнадцать попугаев принимали участие в эксперименте (до этого они совершенно не общались и не были знакомы друг с другом). Чтобы попугай дал понять, что нужно включить приложение на планшетном устройстве, он звонил в специальный звонок. В среднем птицы общались около пяти минут, однако стоит отметить, что их никто не ограничивал во времени.

После проведенного исследования ученые выяснили, что попугаям свойственно быстро понимать, что они видят не отражение или абстрактный образ, а другого представителя своего вида. Это позволило птицам использовать жесты и звуки для взаимодействия друг с другом. Также было обнаружено, что взрослые попугаи могут делиться с молодыми информацией о том, как расколоть твердые орехи, с помощью видеосвязи. Участники эксперимента выразили свое желание продлить исследование, так как оно позволило обогатить опыт попугаев и сделать их жизнь более интересной.


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#попугаи
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