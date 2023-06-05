Nintendo объявила о выпуске новой игры. «Everybody 1-2 Switch» должна появиться на рынке уже в конце июня. Это продолжение хита 2017 года, но есть первые признаки того, что игра может не оправдать ожиданий.
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Команда разработчиков изо всех сил пыталась придумать продолжение «1-2 Switch», многопользовательской игры для консоли Switch. Очевидным решением было просто добавить больше мини-игр, как это обычно бывает с другими играми для вечеринок, так называемыми играми в жанре пати-гейм. Nintendo выбрала концепцию игрового шоу с ведущим и несколькими участниками. Игра также должна поддерживать участие до 100 игроков через смартфоны.
Эта идея на самом деле звучит довольно многообещающе, но отзывы на этапе тестирования были критическими: семьи с детьми, которые должны были стать целевой группой игры, находили мини-игры скучными.
Никто в Nintendo не ожидал такой реакции, и, как говорят, различные руководители Nintendo выразили обеспокоенность тем, что выпуск игры в ее нынешнем виде может нанести ущерб репутации компании.
Несмотря на отрицательные результаты тестирования, Nintendo решила пойти дальше и даже взяла на себя задачи других сторонних поставщиков услуг, такие как печать дизайна обложки и розничной упаковки.
Долгое время существовала и неопределенность в отношении цены игры. Первоначально Nintendo рассматривала возможность полного розничного выпуска за 60 долларов, но в конечном итоге остановилась на цене 30 долларов. Это, вероятно, указывает на то, что Nintendo снизила цену, чтобы устранить опасения по поводу спроса на игру.
Еще неизвестно, как игра, которая должна быть выпущена 30 июня, в конечном итоге будет воспринята сообществом. И кто знает, может, плохие результаты тестов не подтвердятся, а Nintendo все сделала правильно с релизом.