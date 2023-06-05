Игру анонсируют уже в этом месяце.

Nintendo объявила о выпуске новой игры. «Everybody 1-2 Switch» должна появиться на рынке уже в конце июня. Это продолжение хита 2017 года, но есть первые признаки того, что игра может не оправдать ожиданий.

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Команда разработчиков изо всех сил пыталась придумать продолжение «1-2 Switch», многопользовательской игры для консоли Switch. Очевидным решением было просто добавить больше мини-игр, как это обычно бывает с другими играми для вечеринок, так называемыми играми в жанре пати-гейм. Nintendo выбрала концепцию игрового шоу с ведущим и несколькими участниками. Игра также должна поддерживать участие до 100 игроков через смартфоны.

Эта идея на самом деле звучит довольно многообещающе, но отзывы на этапе тестирования были критическими: семьи с детьми, которые должны были стать целевой группой игры, находили мини-игры скучными.

Никто в Nintendo не ожидал такой реакции, и, как говорят, различные руководители Nintendo выразили обеспокоенность тем, что выпуск игры в ее нынешнем виде может нанести ущерб репутации компании.

Несмотря на отрицательные результаты тестирования, Nintendo решила пойти дальше и даже взяла на себя задачи других сторонних поставщиков услуг, такие как печать дизайна обложки и розничной упаковки.

Долгое время существовала и неопределенность в отношении цены игры. Первоначально Nintendo рассматривала возможность полного розничного выпуска за 60 долларов, но в конечном итоге остановилась на цене 30 долларов. Это, вероятно, указывает на то, что Nintendo снизила цену, чтобы устранить опасения по поводу спроса на игру.

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Еще неизвестно, как игра, которая должна быть выпущена 30 июня, в конечном итоге будет воспринята сообществом. И кто знает, может, плохие результаты тестов не подтвердятся, а Nintendo все сделала правильно с релизом.