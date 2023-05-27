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Представлен новый рейтинг суперкомпьютеров
Список состоит из 500 самых быстрых компьютеров в мире.
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Согласно текущему рейтингу суперкомпьютеров, самым быстрым компьютером в мире по-прежнему остается система HPE Cray Frontier. Этот компьютер находится в национальной лаборатории Ок-Ридж. После некоторых настроек он стал немного быстрее и эффективнее, чем в прошлом году. Его вычислительная мощность была увеличена примерно на 8%: вместо предыдущих 1102 экзафлопс показатель теперь оценивается в 1,194 экзафлопс. Эффективность увеличена с 52,23 до 52,69 гигафлопс на ватт.

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В остальном рейтинг идет без серьезных изменений и сюрпризов. Второе место занимает японский Fugaku с ARM-процессором A64FX и производительностью 442 PFLOPS. Система Lumi от EuroHPC/SCS из Финляндии с аппаратным обеспечением AMD и производительностью 309 PFLOPS занимает третье место.

Новинка в рейтинге суперкомпьютеров занимает лишь 11-е место — это система Microsoft Azure, оснащенная графическими процессорами AMD и достигающая производительности 54 PFLOPS. Intel и AMD вместе представили 21 новую систему — 2 новые системы Fujitsu с процессорами A64FX arm также входят в рейтинг. Китай и Россия представили старые системы. Lenovo сообщила о выпуске Xeon Gold 6458Q с 32 ядрами для автомобильного концерна Geely Auto из Китая.

Помимо процессоров, 185 представленных в рейтинге систем имеют компьютерные ускорители/сопроцессоры, которые позволяют повысить производительность и энергоэффективность. Большинство, особенно 166 из них, имеют графические процессоры Nvidia. 5 систем полагаются на последнюю версию H100, 11 систем используют графические процессоры AMD. Первые 48 мест в списке энергоэффективности оснащены ускорителями.

Большая часть вычислительной мощности Frontier обеспечивается 37 632 вычислительными ускорителями AMD Instinct MI250X GPU.

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2-экзафлопсная система Aurora с процессорами и графическими процессорами Intel, выпуск которой откладывался годами, в этом году не попала в рейтинг Top500.

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#суперкомпьютер #рейтинги
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Александр Финенко
04:41
Да у вас очко жим жим по Банковой ударить не то что ядерку применить)) в ответ бить ядеркой не будут конечно,просто перекроют кислород Китай и Индия и загнетесь через месяц
Михаил Подоляк: Украина имеет полное право атаковать Крым с помощью ракет и истребителей
Александр Финенко
04:39
Какой же ты тупой залупин,самолёты не будут влетать в область поражения ПВО,будут стрелять ракетами которые дали уже на 300-500 км,где вас таких тупых выращивают на параше?
Михаил Подоляк: Украина имеет полное право атаковать Крым с помощью ракет и истребителей
Александр Финенко
04:37
Тупого членососа ты в зеркале видишь,кацапы свинорылые это враг рода человеческого,параша будет развалена,помни мои слова ублюдок
Михаил Подоляк: Украина имеет полное право атаковать Крым с помощью ракет и истребителей
Александр Финенко
04:35
Ты ублюдок недоделанный,что кацапы свинорылые в Украине делают,люди жили спокойно пока такие пидоры как ты не пришли убивать их
Михаил Подоляк: Украина имеет полное право атаковать Крым с помощью ракет и истребителей
sop18
04:31
Он просто еще очень молодой. Как говорится, школота зеленая.))) Нет еще никакого опыта, нет набитых шишек, зато есть юношеские задор и большое самомнение, желание перевернуть весь мир, показать, что ...
Продолжаю работу над проектом ChimbaBench, и как забытая строчка кода решила большую проблему
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