Если производитель чипов Micron и привлек внимание в последние годы, то тем, что довольно сильно подчеркивал свой американский патриотизм. Компания с рыночной стоимостью около $75 млрд входит в число 15 крупнейших производителей полупроводников в мире.

Теперь Micron становится игроком в американо-китайской войне за рынок чипов. Китайское управление киберпространства CAC (Cyberspace Administration of China) классифицировало продукты Micron как угрозу национальной безопасности. Продукция Micron в Китае больше не может продаваться до дальнейшего уведомления, но существующие чипы могут продолжать использоваться.

Запрет на продажу продукции Micron следует понимать как реакцию Китая на различные решения США. Несколько лет назад Соединенные Штаты запретили продажу продукции Huawei на внутреннем рынке, что нанесло компании серьезный ущерб. Кроме того, в октябре 2022 года был введен экспортный контроль. Все большему количеству китайских компаний запрещают закупать чипы в США.

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Для самого Китая новый запрет не является большой проблемой. Американская компания также специализируется на производстве памяти (DRAM, SSD, NAND Flash). Эти компоненты можно приобрести у многих других компаний, таких как Samsung или SK Hynix из Южной Кореи или китайской компании Yangtze Memory Technologies (YMTC). Для Micron запрет, вероятно, вызовет серьезные проблемы, ведь 11% продаж приходится на КНР.

США ранее привлекали союзников, Нидерланды и Японию, на свою сторону в глобальной борьбе за доминирование в области полупроводников. Например, Нидерланды ввели ограничения на экспорт технологии ASML в Китай. ASML является одной из ведущих компаний по производству полупроводников, поскольку ее литографические системы необходимы разработчикам микросхем.