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Windows 11 порадует пользователей появлением внутренней поддержки архивов RAR и 7-ZIP
Кроме этого повысят производительность функций работы с архивами.
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Недавно представителями Microsoft была официально озвучена информация, что очередная версия Windows 11 получит дополнение в виде нового функционала. В ОС будет поддержка встроенного архиватора, что позволит пользователям работать с часто используемыми форматами. Подобная доработка была ожидаемой, но ее появления пришлось ждать длительное время. Она позволит существенно упростить работу с заархивированными данными.

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Для Windows 11 по умолчанию будет обеспечиваться поддержка RAR и иных востребованных архивных форматов. Для пользователей решение станет идеальным при наличии потребности в использования множества файлов и вложении их внутрь архива.

Занимающий должность главы известной корпорации-разработчика Панос Панай выступил с заверением, что у компании имеется заинтересованность в повышении производительности функций, в том числе при осуществлении сжатия информации и архивировании данных. Решение можно считать оптимальным, так как оно реализовано при помощи внутренних инструментов Windows

Встроенная поддержка популярных форматов основана на использовании проекта с открытым типом доступа и кода «libarchive». Было отмечено, что доработка в части поддерживания популярных форматов архивирования появится впервые в 11-й версии Windows.

Ранее пользователям требовалось обращаться к дополнительным приложениям, чтобы обеспечить доступность попавших в архив файлов. Подобная особенность неизбежно вызывало неудобства и приводила к потере времени. В более ранних версиях Windows по умолчанию встроенная поддержка была реализована, но она обеспечивала работу только с форматом ZIP.

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В середине мая после установки последних обновлений от пользователей стали поступать сообщения о б ухудшении скоростных показателей при использовании преимуществ VPN-соединений.

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#microsoft #windows
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