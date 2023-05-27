Кроме этого повысят производительность функций работы с архивами.

Недавно представителями Microsoft была официально озвучена информация, что очередная версия Windows 11 получит дополнение в виде нового функционала. В ОС будет поддержка встроенного архиватора, что позволит пользователям работать с часто используемыми форматами. Подобная доработка была ожидаемой, но ее появления пришлось ждать длительное время. Она позволит существенно упростить работу с заархивированными данными.

реклама

Для Windows 11 по умолчанию будет обеспечиваться поддержка RAR и иных востребованных архивных форматов. Для пользователей решение станет идеальным при наличии потребности в использования множества файлов и вложении их внутрь архива.

Занимающий должность главы известной корпорации-разработчика Панос Панай выступил с заверением, что у компании имеется заинтересованность в повышении производительности функций, в том числе при осуществлении сжатия информации и архивировании данных. Решение можно считать оптимальным, так как оно реализовано при помощи внутренних инструментов Windows

Встроенная поддержка популярных форматов основана на использовании проекта с открытым типом доступа и кода «libarchive». Было отмечено, что доработка в части поддерживания популярных форматов архивирования появится впервые в 11-й версии Windows.

Ранее пользователям требовалось обращаться к дополнительным приложениям, чтобы обеспечить доступность попавших в архив файлов. Подобная особенность неизбежно вызывало неудобства и приводила к потере времени. В более ранних версиях Windows по умолчанию встроенная поддержка была реализована, но она обеспечивала работу только с форматом ZIP.

рекомендации Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Дешевая 4070 MSI - надо брать Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K -20000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

В середине мая после установки последних обновлений от пользователей стали поступать сообщения о б ухудшении скоростных показателей при использовании преимуществ VPN-соединений.