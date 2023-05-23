Всему виной простая соленая вода.

Ученым удалось узнать, что в действительности стало причиной окончания ледникового периода, который завершился около пятнадцати тысяч лет назад. Ей стала вода, которая была чересчур соленой. Подробнее об исследовании можно узнать в журнале Nature.

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По мнению ученых, огромное соленое течение воды ворвалось в мыс Игольный в юго-западной части Индийского океана. Там расположено теплое, узкое и очень быстрое течение, граничащее с водами африканских морей. Два течения столкнулись – в свою очередь, соленость первого течения нарушила циркулирование воды в океане и тем самым повлияла на климатические условия мира.

Ученым уже давно было известно о том, почему закончился последний ледниковый период и как на него повлияли океан и соленость воды, однако раскрыть подробности удалось только сейчас. Мистер Баркер, один из известнейших ученых Соединенного Королевства, заявляет о том, что около десяти лет назад специалисты пришли к мысли, что причиной завершения ледникового периода стали именно атлантические течения. Он добавил, что теперь ученым известно и том, что соль, остановившая оледенения, была «родом» именно из Индийского океана.

За последний миллион лет уровень моря сильно упал – это коснулось и вод Индийского океана. Соответственно, соленость и плотность воды увеличили свои показатели. Огромное количество воды было попросту заключено в айсберги и огромные глыбы льда, что привело к колоссальному падения уровню воды: так, в среднем уровень воды на сегодняшний день выше уровня того времени на 48 метров. Из-за подобных явлений некоторые участки дна Мирового океана осушились, и течения отрезались друг от друга – это коснулось и течений, впадающий в Индийский океан из Тихого.

В условиях жаркого субтропического климата морская вода, наполненная солью, испаряется более интенсивно и становится более высококонцентрированной. В Индийском океане эта проблема не так заметна – соленость разбавляется водой из Тихого океана. Однако во времена оледенения течения, помогающие избавиться от лишней соли, были отрезаны из-за обнаженного морского дна. Таким образом, соль собиралась даже в чистом виде.

Чтобы доказать свою точку зрения, специалисты изучили химический состав морских раковин. Исследования оценивали дифференциацию показателей температуры и уровня солености. Раковины были взяты из участка Индийского океана, располагающегося ближе всего к Африке. Анализ наглядно показал, что с каждым ледниковым периодом концентрированность соли в морской воде Индийского океана росла все больше и больше. Было доказано, что ветер и течения перенесли пересоленную воду в территорию Атлантического океана, пройдя через мыс Игольный. Такое явление вполне могло стать климатическим сдвигом в истории мира, так как вода – одна из основ не только погоды, но и ее закономерности.

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