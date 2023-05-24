Информация от проверенного инсайдера.

Большие новости для поклонников стратегической серии игр Total War! Creative Assembly и Sega представили долгожданное продолжение этой популярной франшизы под названием Total War: Pharaoh. Игра перенесет игроков в захватывающий мир Древнего Египта, где им предстоит совершить эпические сражения и управлять своими империями.

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Недавно проверенный инсайдер billbil_kun раскрыл подробности о новой части Total War. Это будет самостоятельная игра, а не каким-то ответвлением, что говорит о ее большом масштабе и значимости. Игра будет доступна в трех изданиях, каждое из которых предложит свои особенности и бонусы.

Стандартное издание Total War: Pharaoh предложит захватывающий геймплей, где игроки смогут соревноваться в стратегических сражениях и развивать свою империю в Древнем Египте. Deluxe издание будет включать в себя дополнительный пакет фракций, расширяющий тактические возможности и добавляющий новые фракции для игры. А Dynasty издание станет идеальным выбором для истинных фанатов, предлагая сразу три набора фракций и захватывающую кампанию для каждой из них.

Предварительный заказ Total War: Pharaoh также даст игрокам бонусы для ускорения прокачки игрового опыта и пару плюшек для визуального оформления.

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Источники утверждают, что полноценный релиз ожидается уже на следующей неделе, где будет раскрыто больше деталей.