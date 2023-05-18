Искусственный интеллект становится более востребованным в медицине. Врачи, используя нейросети и другие алгоритмы, получают возможность проводить более точную диагностику и эффективную терапию. Рассеянный склероз является одним из неврологических заболеваний, где специалисты уже начали применять искусственный интеллект для его определения.
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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о новых возможностях искусственного интеллекта в диагностике и описании рассеянного склероза. Согласно ее словам, благодаря использованию магнитно-резонансной томографии и нейросетей, удастся добиться достаточно успешных результатов в диагностике данной болезни.
Проведенный эксперимент показал, что определение рассеянного склероза с использованием искусственного интеллекта осуществляется безошибочно, ведь данный алгоритм позволяет оценить динамику изменений при этом недуге. Это позволяет врачам на ранней стадии выявлять заболевание и начинать необходимое лечение.
«Автоматизация процессов диагностики – это огромное технологическое и научное достижение. Данный алгоритм не только позволяет прекрасно определить проявляющиеся симптомы даже у молодых людей, но и заметно ускоряет непосредственно процесс их обнаружения», – подчеркнула вице-мэр Анастасия Ракова.
Искусственный интеллект используется также в процессе терапии заболевания. Список лекарств, подобранного на основе результатов магнитно-резонансной томографии, врач может оптимизировать, что позволяет избежать возможных побочных эффектов и снизить риски.